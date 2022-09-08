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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «И Днепр-1, и АЗ забьют, а матч завершится вничью»
Лига конференций
08 сентября 2022, 15:35 |
93
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «И Днепр-1, и АЗ забьют, а матч завершится вничью»

Украинский журналист сделал свой прогноз на предстоящий матч украинского клуба в Лиге конференций

08 сентября 2022, 15:35 |
93
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «И Днепр-1, и АЗ забьют, а матч завершится вничью»
УАФ. Игорь Цыганык

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мыслями о предстоящем матче «Днепра-1» против АЗ Алкмаара в 1-м туре группового раунда Лиги конференций:

«Непростая будет игра. Жаль, что не будет Бланко. Хорошо в состав вписался Янис Амаш, забивший «Вересу». После поражения от АЕКа днепряне одержали две победы над «Вересом« (2:0) и «Динамо» (3:1), обрели уверенность.

Предполагаю, что команда Александра Кучера будет играть в таком же стиле, как против «Динамо» – очень осторожно, с надеждой на то, что Довбик будет выгрызать мячи.

Мне кажется, что именно Артем отметится. И «Днепр-1», и АЗ Алкмаар забьют, а противостояние завершится вничью», — сказал Цыганык.

Отметим, что «Днепр-1» сыграет с АЗ Алкмаар 8 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги Конференций. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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