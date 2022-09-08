В пятницу, 9 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря».