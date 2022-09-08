Украина. Премьер лига08 сентября 2022, 14:59 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
Во Львове состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги
08 сентября 2022, 14:59 |
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В пятницу, 9 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Зари».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря».
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