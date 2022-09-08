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Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 14:59 |
262
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря

Во Львове состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги

08 сентября 2022, 14:59 |
262
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
УАФ

В пятницу, 9 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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