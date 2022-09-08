ФОТО. Известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против АЗ
Матч начнется в 22:00 по Киеву
На традиционном утреннем совещании представителей клубов, судейского комитета и организаторов матча первого тура группового раунда Лиги конференций между СК «Днепр-1» и нидерландским АЗ был утвержден цвет формы, в которой команды сегодня в 22:00 по киевскому времени выйдут на поле «Кошицкой футбольной арены».
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Спортклубовцы сыграют в синих футболках, а клуб из Алкмара в красных. У голкипера днепрян будет белый свитер, а у его коллеги на противоположных воротах желтый.
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