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  4. ФОТО. Известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против АЗ
Лига конференций
08 сентября 2022, 12:36 |
106
0

ФОТО. Известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против АЗ

Матч начнется в 22:00 по Киеву

08 сентября 2022, 12:36 |
106
0
ФОТО. Известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против АЗ
СК Днепр-1

На традиционном утреннем совещании представителей клубов, судейского комитета и организаторов матча первого тура группового раунда Лиги конференций между СК «Днепр-1» и нидерландским АЗ был утвержден цвет формы, в которой команды сегодня в 22:00 по киевскому времени выйдут на поле «Кошицкой футбольной арены».

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Спортклубовцы сыграют в синих футболках, а клуб из Алкмара в красных. У голкипера днепрян будет белый свитер, а у его коллеги на противоположных воротах желтый.

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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар игровая форма
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Источник СК Днепр-1
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