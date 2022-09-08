Лига чемпионов08 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:01
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ВИДЕО. Реакция Клоппа и Спаллетти на разгром Ливерпуля в Неаполе
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
08 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:01
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В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянскому «Наполи» со счетом 1:4.
Предлагаем вашему вниманию реакцию главных тренеров команд – Юргена Клоппа и Лучано Спаллетти на столь неожиданный результат поединка.
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Юра Клоп печальный. Есть о чем подумать.
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