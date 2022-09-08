Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио КОНТЕ: «Мы должны быть довольны победой над Марселем»
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 11:55 |
165
0

Антонио КОНТЕ: «Мы должны быть довольны победой над Марселем»

Наставник «Тоттенхэма» – об успешном старте в Лиге чемпионов

08 сентября 2022, 11:55 |
165
0
Антонио КОНТЕ: «Мы должны быть довольны победой над Марселем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над французским «Марселем» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эти дни особенные. Перед игрой мы поговорили с игроками, чтобы сказать, что мы очень хорошо знаем, какую работу провели в прошлом сезоне, какие принесли жертвы, чтобы мы могли сегодня играть тут. Я думаю, что мы все чувствовали небольшое давление, но сейчас мы должны быть довольны», - сказал Конте.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Спаллетти на разгром Ливерпуля в Неаполе
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы были наказаны за каждую ошибку»
Названы номинанты на звание игрока 1-го тура ЛЧ
Антонио Конте Тоттенхэм Марсель Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Футбол | 07 сентября 2022, 20:50 75
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам

Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам

Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Футбол | 08 сентября 2022, 08:34 2
Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава

Николай Цымбал работает в клубе известного блогера

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 08.09.2022, 08:00
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбол | 07.09.2022, 19:53
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»
Футбол | 08.09.2022, 10:17
Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»
Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
06.09.2022, 11:50
Волейбол
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
06.09.2022, 15:56 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности