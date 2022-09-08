Антонио КОНТЕ: «Мы должны быть довольны победой над Марселем»
Наставник «Тоттенхэма» – об успешном старте в Лиге чемпионов
Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над французским «Марселем» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Эти дни особенные. Перед игрой мы поговорили с игроками, чтобы сказать, что мы очень хорошо знаем, какую работу провели в прошлом сезоне, какие принесли жертвы, чтобы мы могли сегодня играть тут. Я думаю, что мы все чувствовали небольшое давление, но сейчас мы должны быть довольны», - сказал Конте.
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