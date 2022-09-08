Левандовски дал оценку своей результативности за Барселону

34-летний нападающий испанской «Барселоны», который накануне, 7 сентября, стал автором хет-трика в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» (5:1), отметил вклад партнеров в голы в своем исполнении.

«С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что одноклубники помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

Самое важное в голевой передаче – это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде. Неважно, кто забивает голы, главное – три очка, и потом следующая игра», – признался Левандовски.

Роберт Левандовски, как известно, пополнил ряды «сине-гранатовых» минувшим летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».