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  4. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы были наказаны за каждую ошибку»
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 08 сентября 2022, 11:28
497
0

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы были наказаны за каждую ошибку»

Наставник «Рейнджерс» – о четырех пропущенных мячах от «Аякса»

08 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 08 сентября 2022, 11:28
497
0
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы были наказаны за каждую ошибку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал разгромное поражение от нидерландского «Аякса» (0:4) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы. Мы знали, что в Лиге чемпионов футбол будет на высоком уровне, и я думаю, это было видно. Вы должны быть на 100% готовы к игре.

Здесь все быстрее: прессинг, реакция, контроль мяча, скорость передач. Все было на очень высоком уровне, особенно в первом тайме, а мы не могли соответствовать этому. Мы боролись, и были наказаны за каждую ошибку», - сказал ван Бронкхорст.

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Источник УЕФА
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