Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Фенербахче
08.09.2022 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 сентября 2022, 08:38 | Обновлено 08 сентября 2022, 11:41
679
0

Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября в 19:45 поединок 1-го тура Лиги Европы

08 сентября 2022, 08:38 | Обновлено 08 сентября 2022, 11:41
679
0
Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судить встречу будет венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)

Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

Опрос

Голосов 11
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 1-го тура 🏆 Лиги Европы между командами Фенербахче и Динамо, который пройдет 8 сентября в Стамбуле.

Крупная победа Фенербахче

2 голоса 18.18 %

Минимальная победа Фенербахче

2 голоса 18.18 %

Ничья

7 голосов 63.64 %

Минимальная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Результаты
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
По теме:
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07 сентября 2022, 19:04 11
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри

Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя

Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Футбол | 07 сентября 2022, 20:50 75
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам

Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам

Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 07.09.2022, 20:23
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Лучший матч года! Синнер и Алькарас зарубились в 5-сетовой драме на US Open
Теннис | 08.09.2022, 11:03
Лучший матч года! Синнер и Алькарас зарубились в 5-сетовой драме на US Open
Лучший матч года! Синнер и Алькарас зарубились в 5-сетовой драме на US Open
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Футбол | 08.09.2022, 05:40
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
06.09.2022, 15:56 11
Футбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 22
Волейбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности