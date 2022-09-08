Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября в 19:45 поединок 1-го тура Лиги Европы
8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».
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Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судить встречу будет венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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Крупная победа Фенербахче
2 голоса 18.18 %
Минимальная победа Фенербахче
2 голоса 18.18 %
Ничья
7 голосов 63.64 %
Минимальная победа Динамо
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Динамо
0 голосов 0.1 %
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