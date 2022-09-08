ОФИЦИАЛЬНО. Марко Розе возглавил РБ Лейпциг

Немецкий «РБ Лейпциг» объявил о назначении нового главного тренера после увольнения Доменико Тедеско.

Новым наставником «быков» стал Марко Розе, который ранее тренировал австрийский «Зальцбург», а также «Боруссии» из Дортмунда и Менхенгладбаха. Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.

Напомним, «РБ Лейпциг» отправил Тедеско в отставку после сенсационного разгромного поражения от донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

После пяти туров Бундеслиги «Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице с 5 очками в активе.