Хавбек АЗ: «Лига конференций – турнир настоящего европейского уровня»

Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс ответил на вопросы журналистов накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».

– У команды сейчас сложный график. Как вы его выдерживаете?

– Нужно ухаживать за своим телом. Да, мы играем по сложному графику, но команда выигрывает, у нас хорошая полоса, поэтому и хорошее настроение. Конечно, команда может и уступить в каком-либо из следующих матчей, но это не изменит настроения внутри команды.

– Когда был последний выходной?

– Выходной был в понедельник. Был дома со своей женой. Ничего необычного, но необходимый отдых в столь сложный период я получил.

– Считается ли Лига конференций настоящим европейским уровнем, или это касается только Лиги чемпионов?

– Это очень интересный турнир, который имеет настоящий европейский уровень. Конечно, АЗ стремится квалифицироваться в следующую стадию.

– С чем связан тот факт, что ты сейчас стал чаще играть в основном составе?

– Были изменения в составе команды, появилось свободное место, и я начал больше играть. Кроме того, стал показывать более стабильную игру. Пытаюсь улучшать свою игру в зонах завершения атаки, и надеюсь в дальнейшем выдерживать этот ритм и продолжать играть в основном составе.

Матч «Днепр-1» – АЗ Алкмаар состоится в четверг, 8 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.