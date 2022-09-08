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Лига конференций
08 сентября 2022, 10:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:46
48
0

Хавбек АЗ: «Лига конференций – турнир настоящего европейского уровня»

Тиджани Рейндерс рассказал о стремлении команды квалифицироваться в следующую стадию турнира

08 сентября 2022, 10:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:46
48
0
Хавбек АЗ: «Лига конференций – турнир настоящего европейского уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс ответил на вопросы журналистов накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».

– У команды сейчас сложный график. Как вы его выдерживаете?
– Нужно ухаживать за своим телом. Да, мы играем по сложному графику, но команда выигрывает, у нас хорошая полоса, поэтому и хорошее настроение. Конечно, команда может и уступить в каком-либо из следующих матчей, но это не изменит настроения внутри команды.

– Когда был последний выходной?
– Выходной был в понедельник. Был дома со своей женой. Ничего необычного, но необходимый отдых в столь сложный период я получил.

– Считается ли Лига конференций настоящим европейским уровнем, или это касается только Лиги чемпионов?
– Это очень интересный турнир, который имеет настоящий европейский уровень. Конечно, АЗ стремится квалифицироваться в следующую стадию.

– С чем связан тот факт, что ты сейчас стал чаще играть в основном составе?
– Были изменения в составе команды, появилось свободное место, и я начал больше играть. Кроме того, стал показывать более стабильную игру. Пытаюсь улучшать свою игру в зонах завершения атаки, и надеюсь в дальнейшем выдерживать этот ритм и продолжать играть в основном составе.

Матч «Днепр-1» – АЗ Алкмаар состоится в четверг, 8 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Тиджани Рейндерс АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар
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Источник СК Днепр-1
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