Хавбек АЗ: «Лига конференций – турнир настоящего европейского уровня»
Тиджани Рейндерс рассказал о стремлении команды квалифицироваться в следующую стадию турнира
Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс ответил на вопросы журналистов накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».
– У команды сейчас сложный график. Как вы его выдерживаете?
– Нужно ухаживать за своим телом. Да, мы играем по сложному графику, но команда выигрывает, у нас хорошая полоса, поэтому и хорошее настроение. Конечно, команда может и уступить в каком-либо из следующих матчей, но это не изменит настроения внутри команды.
– Когда был последний выходной?
– Выходной был в понедельник. Был дома со своей женой. Ничего необычного, но необходимый отдых в столь сложный период я получил.
– Считается ли Лига конференций настоящим европейским уровнем, или это касается только Лиги чемпионов?
– Это очень интересный турнир, который имеет настоящий европейский уровень. Конечно, АЗ стремится квалифицироваться в следующую стадию.
– С чем связан тот факт, что ты сейчас стал чаще играть в основном составе?
– Были изменения в составе команды, появилось свободное место, и я начал больше играть. Кроме того, стал показывать более стабильную игру. Пытаюсь улучшать свою игру в зонах завершения атаки, и надеюсь в дальнейшем выдерживать этот ритм и продолжать играть в основном составе.
Матч «Днепр-1» – АЗ Алкмаар состоится в четверг, 8 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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