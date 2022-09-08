На каких аренах соперников по еврокубкам примут Шахтер, Динамо и Днепр-1?

Нынешний еврокубковый сезон является абсолютно неординарным для украинского футбола. Из-за широкомасштабной фазы российско-украинской войны три представителя УПЛ – «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1», – которым удалось пробиться в групповые стадии еврокубков, вынуждены будут свои домашние матчи проводить на нейтральных полях в других странах. В связи с этим пресловутое преимущество «родных стен» для наших команд во многом будет понятием чисто номинальным, хотя нет сомнений, что отечественные болельщики, временно оказавшиеся за пределами Украины, придут поддержать соотечественников и сделают максимум для того, чтобы футболисты не чувствовали себя чужаками.

Где же домашние игры еврокубков в сезоне-2022/23 проведут украинские команды? Давайте поподробнее остановимся на выборе каждого из клубов…

Днепр-1: Лига конференций в Кошице

Начнем с днепрян, которые первыми из наших будут проводить номинально домашний матч в европейском кубке. Уже сегодня, 8 сентября, «Днепр-1» в рамках первого тура групповой стадии Лиги конференций сойдется с нидерландским АЗ из Алкмара. Игра состоится в Словакии, где в местном Кошице днепряне и будут играть все домашние поединки в нынешнем сезоне еврокубков.

Изначально планировалось, что «Днепр-1» будет играть в еврокубках в словацком городе Дунайска-Стреда, население которого составляет около 25 тысяч жителей, но в итоге днепряне остановили свой выбор на куда более крупном населенном пункте – Кошице, в котором проживает порядка 240 тысяч жителей.

Временным футбольным пристанищем для «Днепра-1» станет «Кошицкая футбольная арена» - один из самых современных стадионов Словакии. Его строительство было начато в октябре 2018 года, когда государство и местные власти окончательно согласовали все вопросы относительно целесообразности возведения нового многоцелевого стадиона в Кошице. В итоге Министерство образования, науки, исследований и спорта Словакии выделило 4 миллиона евро, а Министерство финансов – 8 миллионов евро. Городские власти Кошице изначально планировали, что строительство арены обойдется им в 12 миллионов евро, но со временем инвестировать в новый стадион пришлось чуть больше – 13,5 миллионов евро. Общая смета, с учетом дополнительных вложений со стороны иных инвесторов, составила 22,4 миллиона евро.

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Примечательно, что изначально «Кошицкая футбольная арена» претендовала на получение категории 3 от УЕФА в системе координат рейтинга стадионов, существующей при этой организации. Однако в процессе строительства были запланированы работы по улучшению инфраструктуры, которые привели к тому, что стадион классифицируется по категории 4 – высшей из определяемых по критериям УЕФА на текущий момент.

Юридически владельцем «Кошицкой футбольной арены» является город Кошице. А вот в футбольном плане хозяином стадиона является местная команда, носящая название «Кошице», и выступающая во втором по ранге дивизионе словацкого футбола. Интересно также, что клуб «Кошице» был основан в 2018 году – тогда же, когда и началось строительство городской футбольной арены. Он был создан путем слияния двух местных команд, ранее не достигавших серьезных спортивных высот. В своем первом сезоне на профессиональном уровне «Кошице» финишировал 12-м во второй лиге (из 16 участников), а затем дважды оказывался на пятой строчке. Ближайшие задачи, стоящие перед этой командой – выход в элитарный дивизион словацкого футбола, и в начале сезона-2022/23 «Кошице» демонстрирует хорошие результаты, являясь одним из претендентов на две путевки «наверх».

В настоящий момент официальная вместимость «Кошицкой футбольной арены» составляет 5836 человек. Когда все строительные работы будут завершены и стадион окончательно будет принят, его трибуны смогут вместить 12658 зрителей. Отметим, что первый официальный матч на новом стадионе «Кошице» провел 25 февраля нынешнего года, переиграв в рамках второй словацкой лиги «Рогожник» со счетом 4:0. Посмотреть эту игру пришло 1289 болельщиков.

На матч «Днепр-1» - АЗ билеты продаются по цене 6, 8, 10, 12, 20 и 45 евро (последние две – в сектора VIP без питания и с ним, соответственно).

Динамо: Лига Европы в Кракове

Киевское «Динамо» домашние матчи в рамках Лиги Европы будет проводить в польском Кракове. Это город с населением почти в 800 тысяч жителей, и богатыми футбольными традициями, творить которые помогали местные «Висла» и «Краковия».

Временно родной для киевлян станет как раз домашняя арена «Краковии» - стадион имени Юзефа Пилсудского, или просто «Стадион Краковия». Эта арена была построена в 2009-2010 годах на месте старого стадиона, действовавшего с 1912 года. Былое сооружение подвергалось ряду катастроф и катаклизмов. В 1914-1915 годах стадион был уничтожен во время осады Кракова русской армией, но в 1915-м его восстановили. Спустя десять лет арена пережила затопление, а в 1935 году ураган снес крыши над трибунами, из-за чего их пришлось отстраивать заново. В сентябре 1939 года арена была повреждена в результате падения авиабомбы, но после завершения Второй мировой войны ее восстановили. В декабре 1963 года стадион подожгли неизвестные и он сгорел дотла, а на восстановление ушло порядка четырех лет.

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В 2009 году было принято решение о строительстве новой арены на месте старого стадиона. Для этого прежнее сооружение было снесено, а новое возвели на 14 месяцев раньше запланированного срока. На «Стадионе Краковия» проходили три поединка групповой стадии чемпионата Европы U-21 в 2017 году, а также один полуфинал и финал турнира.

Примечательно, что в октябре 2016 года именно на «Стадионе Краковия» сборная Украины провела номинально домашний матч против команды Косово. Игра завершилась убедительной победой «сине-желтых» - 3:0, которую ей принесли точные удары Артема Кравца, Андрея Ярмоленко и Руслана Ротаня. Эту игру подопечные Андрея Шевченко проводили на нейтральном поле из-за того, что Украина не признала независимость Косово и не поддерживает с ним дипломатических отношений.

Юридически владельцем футбольной арены является город Краков. Свои домашние матчи на стадионе проводит «Краковия», а также здесь часто играет сборная Польши U-21. В настоящий момент «полосатые» являются единственной командой Кракова, играющей в Экстраклассе – элитарном дивизионе польского футбола. Их куда более титулованные земляки из «Вислы» по итогам минувшего сезона неожиданно вылетели во вторую по силе лигу.

Официальная вместимость «Стадиона Краковия» составляет 15016 зрителей. Стадион соответствует требованиям категории 3 УЕФА. Свой ближайший матч на нем «Динамо» проведет 15 сентября, когда соперником подопечных Луческу во втором туре групповой стадии Лиги Европы станет кипрский АЕК из Ларнаки.

Шахтер: Лига чемпионов в Варшаве

Донецкий «Шахтер» договорился о проведении номинально домашних матчей в рамках групповой стадии Лиги чемпионов в столице Польши – Варшаве. Как минимум три еврокубковых поединка в сезоне-2022/23 «горняки» проведут на «Стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского».

Арена была построена в 1927-1930 годах, и после открытия на ней домашние матчи проводила как национальная сборная Польши, так и ряд клубов, среди которых варшавская «Легия». Во время Второй мировой войны город оказался под немецкой оккупацией, а на стадионе проводились различные соревнования, причем за ним продолжали ухаживать. Разрушения арена получила в 1945 году в результате наступления советской и польской армий, однако достаточно быстро стадион удалось восстановить.

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Впрочем, уже к началу 90-х годов минувшего века стало очевидно, что старая арена не справляется с веяниями времени и требует кардинальной реконструкции. После длительных рассуждений было принято решение выстраивать новый стадион на месте существующего, однако финансовой поддержки у инициаторов не было очень долго. Также делу мешала бюрократия, но летом 2007-го были выделены деньги, а весной 2008-го – получено разрешение на строительство, после чего стартовали первый его этап.

Примечательно, что стадион использовался на протяжении всего срока строительства. Например, в сезоне-2009/10 его вместимость составляла менее 6 тысяч зрителей, а уже через год, когда были завершены основные работы на трех трибунах – более 20 тысяч. В конечном итоге от старого стадиона осталась лишь небольшая часть главного фасада здания. В настоящий момент официальная вместимость арены составляет 31006 мест. По своей инфраструктуре «Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского» соответствует требованиям категории 4 УЕФА.

Юридически владельцем стадиона является город Варшава, хотя ранее его владельцем являлись польские вооруженные силы. Фактически домашние матчи на арене проводит местная «Легия», которая арендует сооружение на длительный срок. «Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского» - это пятый по вместимости футбольный стадион в Экстраклассе и седьмой – в Польше. Он оборудован полем с подогревом, тренировочным полем, подземным паркингом, спорт-баром, музеем клуба и другими объектами.

Ближайший матч на этой арене «Шахтер» проведет в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов 14 сентября. Соперником «горняков» будет шотландский «Селтик», проигравший в первом туре на своем поле «Реалу» (0:3). Стоимость билетов на матч с шотландцами составляет от 195 до 1700 злотых (от 40 до 360 евро).