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Лига конференций
08 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:45
115
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Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»

Паскаль Янсен – о предстоящем матче против «Днепра-1»

08 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:45
115
0
Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паскаль Янсен

Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен ответил на вопросы журналистов накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».

– Обычно вы, если можете, то пытаетесь смотреть соперника со стадиона в живую, но сейчас такой возможности не было. Это проблема?
– Все должны понимать, что СК «Днепр-1» играет в Украине, но против нас вынужден будет играть в Словакии. Мы приложили максимум усилий, чтобы подготовиться матчу, и сделали для этого все, что было в наших возможностях.

– СК «Днепр-1» провел не так много матчей, как АЗ в этом сезоне. Дает ли это преимущество АЗ?
– Да, мы имеем этот факт, что играли больше СК «Днепр-1», но если говорим о ближайшей игре, то никакого влияния этого не будет. Кто будет лучше готов, тот победит.

– С командой приехали игроки, которые были раньше в лазарете – Ванхеундзен и Базур. Они готовы играть?
– Они не прибыли туристами. Если мы берем футболистов, они могут выйти на поле.

– Они выйдут со старта?
– Скорее нет, один вообще только начинает тренироваться в общей группе, а другой провел только 20 минут в прошлом матче. Им еще нужно время, чтобы набрать форму.

– Обычно вы заменяете основных игроков в последние 15-20 минут матча. Вы таким образом пытаетесь дать им возможность отдохнуть?
– Это не приоритет, ведь для нас главное побеждать. Наша команда голодна к победам, игроки находятся в очень хорошей форме, поэтому мы можем дать кому-то передышку, но только в том случае, если игра будет складываться в нашу пользу.

Матч «Днепр-1» – АЗ Алкмаар состоится в четверг, 8 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник СК Днепр-1
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