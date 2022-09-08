Наставник АЗ: «Кто будет лучше готов, тот и победит»

Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен ответил на вопросы журналистов накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».

– Обычно вы, если можете, то пытаетесь смотреть соперника со стадиона в живую, но сейчас такой возможности не было. Это проблема?

– Все должны понимать, что СК «Днепр-1» играет в Украине, но против нас вынужден будет играть в Словакии. Мы приложили максимум усилий, чтобы подготовиться матчу, и сделали для этого все, что было в наших возможностях.

– СК «Днепр-1» провел не так много матчей, как АЗ в этом сезоне. Дает ли это преимущество АЗ?

– Да, мы имеем этот факт, что играли больше СК «Днепр-1», но если говорим о ближайшей игре, то никакого влияния этого не будет. Кто будет лучше готов, тот победит.

– С командой приехали игроки, которые были раньше в лазарете – Ванхеундзен и Базур. Они готовы играть?

– Они не прибыли туристами. Если мы берем футболистов, они могут выйти на поле.

– Они выйдут со старта?

– Скорее нет, один вообще только начинает тренироваться в общей группе, а другой провел только 20 минут в прошлом матче. Им еще нужно время, чтобы набрать форму.

– Обычно вы заменяете основных игроков в последние 15-20 минут матча. Вы таким образом пытаетесь дать им возможность отдохнуть?

– Это не приоритет, ведь для нас главное побеждать. Наша команда голодна к победам, игроки находятся в очень хорошей форме, поэтому мы можем дать кому-то передышку, но только в том случае, если игра будет складываться в нашу пользу.

Матч «Днепр-1» – АЗ Алкмаар состоится в четверг, 8 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.