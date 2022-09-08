ХАВИ: «Эта победа принесла нам только три очка»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над чешской «Викторией Пльзень» (5:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я не знаю, является ли Роберт Левандовски лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке. Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.

Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру. Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка», - сказал Хави.