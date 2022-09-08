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Лига чемпионов
08 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:07
79
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Последний пас у нас не шел»

Наставник «Интера» – о поражении от «Баварии»

08 сентября 2022, 08:54 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:07
79
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Последний пас у нас не шел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы усилили натиск во втором тайме и имели возможность продолжить борьбу. Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально, - нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд.

В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств. После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария
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Источник УЕФА
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