Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Было важно начать с трех очков»
Наставник «Баварии» – о победе над «Интером»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, в которых мы отдавали сопернику территориальное преимущество, и, очевидно, он мог им воспользоваться. В целом же, мы в полной мере заслуживали победы. Было важно начать с трех очков», - сказал Нагельсманн.
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