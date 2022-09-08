Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Было важно начать с трех очков»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, в которых мы отдавали сопернику территориальное преимущество, и, очевидно, он мог им воспользоваться. В целом же, мы в полной мере заслуживали победы. Было важно начать с трех очков», - сказал Нагельсманн.