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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Было важно начать с трех очков»
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 08:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 08:33
348
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Было важно начать с трех очков»

Наставник «Баварии» – о победе над «Интером»

08 сентября 2022, 08:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 08:33
348
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Было важно начать с трех очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, в которых мы отдавали сопернику территориальное преимущество, и, очевидно, он мог им воспользоваться. В целом же, мы в полной мере заслуживали победы. Было важно начать с трех очков», - сказал Нагельсманн.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Интер Милан Лига чемпионов Интер - Бавария
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Источник УЕФА
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