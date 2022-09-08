Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Этот результат не отражает игру»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от испанского «Атлетико» (1:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Нам удалось свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности соперника, которые могли нам навредить.

Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслужили уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», - сказал Консейсау.