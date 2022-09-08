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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду готов выйти в старте команды»
Лига Европы
08 сентября 2022, 03:24 |
116
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду готов выйти в старте команды»

Португальский нападающий может начать игру против «Реала Сосьедада» с первых минут

08 сентября 2022, 03:24 |
116
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду готов выйти в старте команды»
Instagram. Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игровую форму португальского форварда Криштиану Роналду:

«Роналду последний раз выходил в стартовом составе в матче против «Брентфорда». Теперь он снова готов появиться с первых минут. Конечно, мы будем на него рассчитывать в большинстве игр», — цитирует нидерландского наставника издания Goal.

Отметим, что «красные дьяволы» стартуют в группе Лиге Европы с матча против испанского клуба «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит 8 сентября в 22:00 по Киеву.

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Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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Источник Goal.com
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