Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду готов выйти в старте команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игровую форму португальского форварда Криштиану Роналду:

«Роналду последний раз выходил в стартовом составе в матче против «Брентфорда». Теперь он снова готов появиться с первых минут. Конечно, мы будем на него рассчитывать в большинстве игр», — цитирует нидерландского наставника издания Goal.

Отметим, что «красные дьяволы» стартуют в группе Лиге Европы с матча против испанского клуба «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит 8 сентября в 22:00 по Киеву.