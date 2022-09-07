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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:17
1438
1

Немецкие клубы установили рекорд Лиги чемпионов

Представители Бундеслиги опередили испанские клубы

07 сентября 2022, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:17
1438
1
Немецкие клубы установили рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» из Франкфурта, который дебютировал в Лиге чемпионов домашним поражением от «Спортинга» (0:3), стал 14-м немецким клубом в чемпионском евротурнире. Это новое достижение в Лиге чемпионов.

По общему количеству своих представителей, когда-либо игравших в турнире, Бундеслига опередила испанскую Примеру. Лигу Испании в Лиге чемпионов в истории представляли 13 клубов.

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Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Це безпосередньо вказує на рівень сили, розвитку та конкуренції в чемпіонаті.
В Україні за 30 років в КЕЧ або ЛЧ приймало участь виключно 2 клуби. 
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