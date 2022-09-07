Лига чемпионов07 сентября 2022, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:17
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Немецкие клубы установили рекорд Лиги чемпионов
Представители Бундеслиги опередили испанские клубы
07 сентября 2022, 22:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:17
1438
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«Айнтрахт» из Франкфурта, который дебютировал в Лиге чемпионов домашним поражением от «Спортинга» (0:3), стал 14-м немецким клубом в чемпионском евротурнире. Это новое достижение в Лиге чемпионов.
По общему количеству своих представителей, когда-либо игравших в турнире, Бундеслига опередила испанскую Примеру. Лигу Испании в Лиге чемпионов в истории представляли 13 клубов.
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