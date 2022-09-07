Немецкие клубы установили рекорд Лиги чемпионов

«Айнтрахт» из Франкфурта, который дебютировал в Лиге чемпионов домашним поражением от «Спортинга» (0:3), стал 14-м немецким клубом в чемпионском евротурнире. Это новое достижение в Лиге чемпионов.

По общему количеству своих представителей, когда-либо игравших в турнире, Бундеслига опередила испанскую Примеру. Лигу Испании в Лиге чемпионов в истории представляли 13 клубов.