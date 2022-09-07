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Лига Европы
07 сентября 2022, 22:02 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:03
415
0

Жоао ПЕДРО: «Для нас было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо»

Игрок «Фенербахче» – о предстоящем матче

07 сентября 2022, 22:02 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:03
415
0
Жоао ПЕДРО: «Для нас было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Атакующий полузащитник «Фенербахче» Жоао Педро поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо».

«Нас ожидает важный матч, который мы проведем дома при поддержке своих болельщиков. Команда соперника нам хорошо знакома, они тоже нас знают. Мы сосредоточены на матчах Лиги Европы и стараемся победить, чтобы продолжить выступление в этом турнире.

С тех пор как я присоединился к «Фенербахче», увидел, насколько страстны наши фаны. Я следил за нашими матчами с трибуны, когда был травмирован, однако на поле все чувствуется иначе. Невозможно описать эмоции, которые я испытал, забив гол в прошлом матче. Болельщики невероятно поддерживают нашу команду, здесь всегда отличная атмосфера.

За последние годы у меня не было травм, которые надолго лишали меня футбола. Но как только я перешел в «Фенербахче», получил повреждение. Конечно, оставаться в стороне от команды непросто. Мы изо всех сил пытались ускорить лечение. В первых матчах после восстановления я был не в лучшей физической форме, это нормально, что нужно некоторое время на возвращение прежних кондиций. Пока я готов не на 100 процентов, но усердно работаю над своей формой.

Для нас было грустно вылететь из Лиги чемпионов от «Динамо». Думаю, мы заслуживали лучшего результата в этих матчах. Однако сейчас мы встретимся с киевлянами в другом турнире и уже на другом этапе сезона. Важно начать групповой раунд с победы. Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждой игре. Это и будет нашей целью завтра», – сказал бразилец.

Матч состоится 8 сентября, начало в 19.45

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Источник ФК Динамо Киев
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