Турция07 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:35
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В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша
Представитель Кабо-Верде ближайший год проведет в Турции
07 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:35
1014
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31-летний центрфорвард Зе Луиш подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Хатайспор».
Договор рассчитан на один сезон, а в новый клуб футболист перебрался на правах свободного агента.
Ранее Зе Луиша, успевшего поиграть в россии, сватали в «Динамо», но впоследствии появилась информация, что киевляне не договорились с игроком по условиям.
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