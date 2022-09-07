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Турция
07 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:35
1014
0

В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша

Представитель Кабо-Верде ближайший год проведет в Турции

07 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:35
1014
0
В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша
hatayspor.org.tr

31-летний центрфорвард Зе Луиш подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Хатайспор».

Договор рассчитан на один сезон, а в новый клуб футболист перебрался на правах свободного агента.

Ранее Зе Луиша, успевшего поиграть в россии, сватали в «Динамо», но впоследствии появилась информация, что киевляне не договорились с игроком по условиям.

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Источник ФК Хатайспор
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