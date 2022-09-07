В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша

31-летний центрфорвард Зе Луиш подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Хатайспор».

Договор рассчитан на один сезон, а в новый клуб футболист перебрался на правах свободного агента.

Ранее Зе Луиша, успевшего поиграть в россии, сватали в «Динамо», но впоследствии появилась информация, что киевляне не договорились с игроком по условиям.