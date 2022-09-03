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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 10:36 |
4405
11

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»

03 сентября 2022, 10:36 |
4405
11
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» Киев близко к подписанию 31-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает Телеграм-канал «Бей-Беги».

С июля Зе Луиш находится в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии. Также Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Видеотон», московские «Локомотив» и «Спартак» и «Порту».

Вчера «Динамо» подписало вингера сборной Ямайки Кахима Пэрриса.

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Источник Бей-беги
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Комментарии 11
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Alex86 1
Время шло, времена менялись, а ДК как брало какой-то шлако-отброс так и берет, потом будем думать как от него избавляться 
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+2
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Умник
Ше происходит?))))
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+2
nomah2
Ну он явно сильнее беседки . Это факт . В так ,посмотрим. 
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+1
SandroKing
Наверно лучше Беседина, но это не точно. В Локомотиве последние два года дурака валял.
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+1
Mr Voevudskiy
Даже это лучше кассира с атб))
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0
veter
Сразу надо его спросить чей Донбасс и где он
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0
Sportlife
После истории Мурзика и Арсеналу СМИ поверю лишь фактам. А то сказки конечно интересные у спорт.юа
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0
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