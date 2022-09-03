Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 10:36 |
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Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»
03 сентября 2022, 10:36 |
4405
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«Динамо» Киев близко к подписанию 31-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает Телеграм-канал «Бей-Беги».
С июля Зе Луиш находится в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии. Также Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Видеотон», московские «Локомотив» и «Спартак» и «Порту».
Вчера «Динамо» подписало вингера сборной Ямайки Кахима Пэрриса.
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Комментарии 11
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Время шло, времена менялись, а ДК как брало какой-то шлако-отброс так и берет, потом будем думать как от него избавляться
Показать Скрыть 3 ответа
Ше происходит?))))
Ну он явно сильнее беседки . Это факт . В так ,посмотрим.
Наверно лучше Беседина, но это не точно. В Локомотиве последние два года дурака валял.
Даже это лучше кассира с атб))
Сразу надо его спросить чей Донбасс и где он
После истории Мурзика и Арсеналу СМИ поверю лишь фактам. А то сказки конечно интересные у спорт.юа
Показать Скрыть 1 ответ
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