Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

«Динамо» Киев близко к подписанию 31-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает Телеграм-канал «Бей-Беги».

С июля Зе Луиш находится в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии. Также Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Видеотон», московские «Локомотив» и «Спартак» и «Порту».

Вчера «Динамо» подписало вингера сборной Ямайки Кахима Пэрриса.