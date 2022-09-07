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  4. Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из «Челси»
Англия
07 сентября 2022, 21:05 |
743
0

Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из «Челси»

Наставник «Манчестер Юнайтед» проявил тренерскую солидарность

07 сентября 2022, 21:05 |
743
0
Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из «Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландец Эрик тен Хаг признался в сожаление в связи с тем, что руководство лондонского «Челси» приняло решение об увольнении Томаса Тухеля. Немец, как известно, проработав с «пенсионерами» 20 месяцев, смог выиграть с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

«Я сожалею в связи с этим. Но больше я ничего не могу сказать. Мы говорим о «Челси», а не о «Манчестер Юнайтед». Но да, это произошло очень рано, в начале сезона», - заявил тен Хаг.

Напомним, что Тухель в январе 2021 года сменил во главе «Челси» Фрэнка Лэмпарда, которому не простили посредственные результаты команды. Сам Томас был уволен после поражения «синих» от загребского «Динамо» со счетом 0:1 в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

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Эрик тен Хаг Томас Тухель Челси Манчестер Юнайтед
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Источник Sport.ua
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