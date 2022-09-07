Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из «Челси»

Нидерландец Эрик тен Хаг признался в сожаление в связи с тем, что руководство лондонского «Челси» приняло решение об увольнении Томаса Тухеля. Немец, как известно, проработав с «пенсионерами» 20 месяцев, смог выиграть с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

«Я сожалею в связи с этим. Но больше я ничего не могу сказать. Мы говорим о «Челси», а не о «Манчестер Юнайтед». Но да, это произошло очень рано, в начале сезона», - заявил тен Хаг.

Напомним, что Тухель в январе 2021 года сменил во главе «Челси» Фрэнка Лэмпарда, которому не простили посредственные результаты команды. Сам Томас был уволен после поражения «синих» от загребского «Динамо» со счетом 0:1 в матче 1-го тура Лиги чемпионов.