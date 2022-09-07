Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Фенербахче - Динамо
Киевский клуб начнет выступления в группе евротурнира
В четверг, 8 сентября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Динамо» Киев сыграет в гостях с «Фенербахче».
Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судить встречу будет венгр Тамаш Богнар. Начало игры - в 19:45.
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Фенербахче» – «Динамо», за которой можно следите здесь.
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