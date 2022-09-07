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Лига Европы
07 сентября 2022, 19:24 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:41
872
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Фенербахче - Динамо

Киевский клуб начнет выступления в группе евротурнира

07 сентября 2022, 19:24 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:41
872
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Фенербахче - Динамо
ФК Фенербахче / автор неизвестен

В четверг, 8 сентября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Динамо» Киев сыграет в гостях с «Фенербахче».

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судить встречу будет венгр Тамаш Богнар. Начало игры - в 19:45.

Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Фенербахче» – «Динамо», за которой можно следите здесь.

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Источник Sport.ua
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