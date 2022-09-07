Лига чемпионов07 сентября 2022, 19:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:16
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ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг
Смотрите самые яркие фотомгновения матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 19:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:16
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В матче 1-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» нанес поражение «РБ Лейпциг» (4:1).
Героями матча стали Михаил Мудрик, записавший в свой актив гол и два ассиста, а также Марьян Швед, автор дубля.
Вратарь хозяев поля Петер Гулачи допустил грубейшую ошибку, когда Швед забил первый гол.
ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг
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