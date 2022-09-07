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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 19:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:16
509
0

ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг

Смотрите самые яркие фотомгновения матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 19:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 19:16
509
0
ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг
УЕФА

В матче 1-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» нанес поражение «РБ Лейпциг» (4:1).

Героями матча стали Михаил Мудрик, записавший в свой актив гол и два ассиста, а также Марьян Швед, автор дубля.

Вратарь хозяев поля Петер Гулачи допустил грубейшую ошибку, когда Швед забил первый гол.

ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг

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Шахтер Донецк Марьян Швед РБ Лейпциг Михаил Мудрик Лига чемпионов Петер Гулачи РБ Лейпциг - Шахтер фотогалерея фото
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Источник Sport.ua
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