ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг

В матче 1-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» нанес поражение «РБ Лейпциг» (4:1).

Героями матча стали Михаил Мудрик, записавший в свой актив гол и два ассиста, а также Марьян Швед, автор дубля.

Вратарь хозяев поля Петер Гулачи допустил грубейшую ошибку, когда Швед забил первый гол.

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