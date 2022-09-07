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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:21
237
0

Назван лучший игрок матча Шахтера проти РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

Марьян Швед совершил дубль в дебютной игре за «Шахтер»

07 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:21
237
0
Назван лучший игрок матча Шахтера проти РБ Лейпциг в Лиге чемпионов
ФК Шахтер. Марьян Швед

Назван лучший игрок матча «Шахтера» проти «РБ Лейпциг» в 1-м туре Лиги чемпионов.

MVP поединка признан Марьян Швед, автор дубля в составе горняков.

«Шахтер» нанес сенсационное поражение «РБ Лейпциг» (4:1) на выезде.

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер Марьян Швед лучший игрок
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Источник Sport.ua
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