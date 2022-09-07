Сборная Украины по пляжному футболу проведет два матча с Японией

Мужская национальная дружина проведет две товарищеские встречи с командой Японии. Игры состоялся 1 и 2 октября.

Напомним, на днях украинская сборная, руководимая Николаем Костенко, добилась права сыграть на Всемирных пляжных играх 2023 года, заняв третье место в отборочном турнире. К слову, аналогичную путевку завоевала и женская команда Украины.

В настоящий момент мужская сборная Украины готовится к играм второго этапа Евролиги-2022, которые пройдут в Кальяри (Италия). 8 сентября «сине-желтые» сыграют с Азербайджаном.