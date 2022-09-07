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Пляжный футбол
07 сентября 2022, 18:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:45
125
0

Сборная Украины по пляжному футболу проведет два матча с Японией

Украинцев ждут спарринги

07 сентября 2022, 18:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:45
125
0
Сборная Украины по пляжному футболу проведет два матча с Японией
beachsoccer.com

Мужская национальная дружина проведет две товарищеские встречи с командой Японии. Игры состоялся 1 и 2 октября.

Напомним, на днях украинская сборная, руководимая Николаем Костенко, добилась права сыграть на Всемирных пляжных играх 2023 года, заняв третье место в отборочном турнире. К слову, аналогичную путевку завоевала и женская команда Украины.

В настоящий момент мужская сборная Украины готовится к играм второго этапа Евролиги-2022, которые пройдут в Кальяри (Италия). 8 сентября «сине-желтые» сыграют с Азербайджаном.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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