Названы сроки восстановления Бензема

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (3:0) француз Карим Бензема травмировал колено. Из-за повреждения он был заменен на 30-й минуте, уступив место на поле Эдену Азару. Выяснилось, что травма у форварда оказалась несерьезной. Ожидается, что он вернется в строй 18 сентября в матче чемпионата Испании с «Атлетико».

Сообщается, что врачи клуба диагностировали у Бензема бурсит коленного сустава. В выводах по обследованию колена Карима указано, что игрок травмировал полусухожильную мышцу и перегрузил четырехглавую мышцу правого бедра.

В воскресенье, 11 сентября, «Реал» в чемпионате Испании примет на своем поле «Мальорку», а 14-го числа во 2-м туре Лиги чемпионов также в родных стенах выяснит отношения с «РБ Лейпциг». Напомним, «галактикос» в чемпионском евротурнире играют в одной группе с донецким «Шахтером».