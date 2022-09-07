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Испания
07 сентября 2022, 18:18 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:26
857
0

Названы сроки восстановления Бензема

Нападающий «Реала» угодил в лазарет

07 сентября 2022, 18:18 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:26
857
0
Названы сроки восстановления Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (3:0) француз Карим Бензема травмировал колено. Из-за повреждения он был заменен на 30-й минуте, уступив место на поле Эдену Азару. Выяснилось, что травма у форварда оказалась несерьезной. Ожидается, что он вернется в строй 18 сентября в матче чемпионата Испании с «Атлетико».

Сообщается, что врачи клуба диагностировали у Бензема бурсит коленного сустава. В выводах по обследованию колена Карима указано, что игрок травмировал полусухожильную мышцу и перегрузил четырехглавую мышцу правого бедра.

В воскресенье, 11 сентября, «Реал» в чемпионате Испании примет на своем поле «Мальорку», а 14-го числа во 2-м туре Лиги чемпионов также в родных стенах выяснит отношения с «РБ Лейпциг». Напомним, «галактикос» в чемпионском евротурнире играют в одной группе с донецким «Шахтером».

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Источник AS
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