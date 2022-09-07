Луис КОРТЕС: «Доволен тем, что сборная Украины финишировала третьей»

Луис Кортес признался, что ожидал именно такой игры, но все же верил в сенсацию, надеясь на успех своих подопечных в противостоянии с испанской дружиной.

«Мы ожидали такого сценария в матче со сборной Испании. Соперницы много контролировали мяч и очень хорошо двигались. К сожалению, наши игроки допускали ошибки в защите и позволяли испанкам забивать, однако именно из-за таких поединков команда может прогрессировать и становиться лучше. Что ж, сенсации не вышло, Испания закономерно победила. Обидно только, что моей команде так и не удалось найти путь к противоположным воротам и забить хотя бы один мяч.

Отчасти я доволен тем, что сборная Украины финишировала третьей в группе. Мы осознаем, что на данный момент Испания и Шотландия сильнее Украины. Да, были надежды на то, что нам удастся дать шотландкам бой и посоревноваться за вторую позицию, однако мы проиграли им решающий поединок.

Но сборная Украины находится на верном пути. Команда продолжает расти, делать небольшие шаги вперед. Есть еще немало вещей, над которыми нам следует работать, но на все нужно время. Теперь нашей целью будет вывести команду на чемпионат Европы-2025.

Также надеюсь на то, что война в Украине закончится, и мы сможем наконец-то взяться за реализацию проекта развития женского футбола. Ведь ожидать каких-то существенных изменений в ситуации, когда сотни тысяч украинцев из-за российской военной агрессии уехали из страны в поисках убежища, пока трудно», - рассказал Кортес.

Украинская сборная, проиграв Испании, заняла в своей отборочной группе третье место, набрав в восьми матчах 10 очков. Выше украинок расположились лишь команды Испании (24 пункта) и Шотландии (16 очков).