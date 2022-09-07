Украина разгромно проиграла Испании последний матч отбора к женскому ЧМ

В последнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 женская сборная Украины на выезде уступила команде Испании (0:5).

Подопечные Луиса Кортеса упустили все шансы попасть на мундиаль еще в июне, а задачу главного тренера занять третье место в группе выполнили в прошлом туре. Так что поединок в Мадриде против сборной Испании, которая уже обеспечила себе первое место с максимальным результатом, турнирного значения не имел.

Однако хозяйки решили не расслабляться и поддержать марку лидера. Уже в первом тайме в ворота украинок влетели четыре мяча. Дублями отличились Эстер Гонсалес и Альба Редондо.

Во второй половине встречи наставник сборной Испании прибег к целому ряду замен, и соперницы немного сбросили обороты. Они еще раз огорчили Екатерину Самсон. С 11-метровой отметки отличилась Дженнифер Эрмосо.

Итого, 0:5 – поражение сборной Украины. Сборная Испании во время отбора победила во всех матчах, не пропустив ни одного мяча.

Напрямую на ЧМ-2023 вышли победители групп: Швеция, Испания, Нидерланды, Англия, Дания, Норвегия, Италия, Германия, Франция.

В плей-офф за еще три путевки сыграют: Швейцария, Исландия, Ирландия (вышли в финал плей-офф), Австрия, Бельгия, Шотландия, Португалия, Уэльс, Босния и Герцеговина (в полуфиналах).

ЧМ-2023 среди женщин. Отборочный турнир

6 сентября. Мадрид. Стадион Сьюдад-дель-Футбол.

Испания – Украина – 5:0

Голы: Эстер (15, 42), Редондо (29, 39), Эрмосо (67, пенальти).

Испания: Гальярдо, Эрнандес (Висенте, 46), Перейра, Андрес (Гальвес, 46), Кармона, Гихарро (Герреро, 46), Сорноса, Эрмосо (к), Редондо (Саррьеги, 67), дель Кастильо, Эстер (Вахаби, 80).

Тренер: Хорхе Вильда.

Украина: Самсон, Корсун, Подольская, Кравец, Шматко, Козлова (Глущенко, 54), Химич (Малахова, 72), Панцулая, Кунина (Гирин, 63), Апанащенко (к) (Петрик, 54), Кравчук (Овдийчук, 72).

Тренер: Луис Кортес.

Предупреждения: Герреро (87) – Петрик (90+1).

Арбитр: Елена Цветкович (Сербия).

Итоговая турнирная таблица