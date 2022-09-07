Рио ФЕРДИНАНД: «Увольнение Тухеля не имеет никакого смысла»

43-летний Рио Фердинанд раскритиковал решение руководства «пенсионеров» о расторжении соглашения с Томасом Тухелем. Немец, как известно, был уволен со своего поста после поражения «Челси» со счетом 0:1 на поле загребского «Динамо» в 1-м туре Лиги чемпионов.

«У Тухеля 60% побед. Многие тренеры были бы рады этому. Но «Челси» четко обозначил свою позицию. В каком направлении они идут? У них есть кто-то на примете?

Можно посчитать, что это понизит рейтинг Тухеля и сделает менее привлекательным его резюме. Но он хороший тренер. Все игроки, с которыми я общаюсь, отзываются о нём положительно. Он честен и прямолинеен. Он четко понимает, чего хочет. Я не могу понять эту отставку. Для меня это не имеет никакого смысла», — заявил Фердинанд.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает после 6-ти туров шестое место, имея в активе 10 очков. Лидирует «Арсенал» из Лондона, у которого 15 пунктов. 10 сентября «синих» ждет гостевой поединок с «Фулхэмом», идущим на 10 месте.