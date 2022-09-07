Юрген КЛОПП: «Теперь у Наполи все наладилось»
Тренер «Ливерпуля» - о матче против «Наполи»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Наполи» (7 сентября):
«Мы никогда не побеждали здесь, но довольно часто выходили в финал Лиги чемпионов, когда играли с «Наполи» на групповом этапе. Возможно, это случалось дважды, один раз – когда я работал с «Дортмундом».
У меня позднее зажигание – иногда требуется больше времени, чтобы добиться чего-то. Нам нужно сыграть лучше, чем в трех предыдущих матчах.
«Наполи» – молодая, но очень хорошая команда. Я не на 100 процентов уверен, но, кажется, не так давно вокруг «Наполи» была нервная обстановка, из команды уходили игроки. Теперь у них все наладилось. Зелиньски остался, и вокруг него они могут строить команду».
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