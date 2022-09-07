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  4. Юрген КЛОПП: «Теперь у Наполи все наладилось»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 17:04 |
459
1

Юрген КЛОПП: «Теперь у Наполи все наладилось»

Тренер «Ливерпуля» - о матче против «Наполи»

07 сентября 2022, 17:04 |
459
1
Юрген КЛОПП: «Теперь у Наполи все наладилось»
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Наполи» (7 сентября):

«Мы никогда не побеждали здесь, но довольно часто выходили в финал Лиги чемпионов, когда играли с «Наполи» на групповом этапе. Возможно, это случалось дважды, один раз – когда я работал с «Дортмундом».

У меня позднее зажигание – иногда требуется больше времени, чтобы добиться чего-то. Нам нужно сыграть лучше, чем в трех предыдущих матчах.

«Наполи» – молодая, но очень хорошая команда. Я не на 100 процентов уверен, но, кажется, не так давно вокруг «Наполи» была нервная обстановка, из команды уходили игроки. Теперь у них все наладилось. Зелиньски остался, и вокруг него они могут строить команду».

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Юрген Клопп Ливерпуль Наполи - Ливерпуль Наполи Лига чемпионов
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Источник ФК Ливерпуль
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