Источник: РБ Лейпциг договорился с новым главным тренером
Команду возглавит Марко Розе
«РБ Лейпциг» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, команду возглавит Марко Розе. Договоренность уже достигнута, контракт будет подписан в ближайшие часы и уже завтра Розе приступит к работе с командой.
Розе остается без работы с мая, когда он покинул «Боруссию» Дортмунд. Также 45-летний немец работал с «Локомотивом» Лейпциг, «Зальцбургом» и «Боруссией» Менхенгладбах.
Напомним, сегодня утром «РБ Лейпциг» уволил с поста главного тренера Доменико Тедеско.
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