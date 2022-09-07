Источник: РБ Лейпциг договорился с новым главным тренером

«РБ Лейпциг» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, команду возглавит Марко Розе. Договоренность уже достигнута, контракт будет подписан в ближайшие часы и уже завтра Розе приступит к работе с командой.

Розе остается без работы с мая, когда он покинул «Боруссию» Дортмунд. Также 45-летний немец работал с «Локомотивом» Лейпциг, «Зальцбургом» и «Боруссией» Менхенгладбах.

Напомним, сегодня утром «РБ Лейпциг» уволил с поста главного тренера Доменико Тедеско.