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  4. Источник: РБ Лейпциг договорился с новым главным тренером
Германия
07 сентября 2022, 16:25 |
917
0

Источник: РБ Лейпциг договорился с новым главным тренером

Команду возглавит Марко Розе

07 сентября 2022, 16:25 |
917
0
Источник: РБ Лейпциг договорился с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

«РБ Лейпциг» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, команду возглавит Марко Розе. Договоренность уже достигнута, контракт будет подписан в ближайшие часы и уже завтра Розе приступит к работе с командой.

Розе остается без работы с мая, когда он покинул «Боруссию» Дортмунд. Также 45-летний немец работал с «Локомотивом» Лейпциг, «Зальцбургом» и «Боруссией» Менхенгладбах.

Напомним, сегодня утром «РБ Лейпциг» уволил с поста главного тренера Доменико Тедеско.

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РБ Лейпциг Марко Розе Доменико Тедеско Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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