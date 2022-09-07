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  4. Гендир РБ Лейпциг: «Решение уволить Тедеско было очень трудным»
Германия
07 сентября 2022, 15:22 |
1108
0

Гендир РБ Лейпциг: «Решение уволить Тедеско было очень трудным»

Оливер Минцлафф – об отставке главного тренера команды

07 сентября 2022, 15:22 |
1108
0
Гендир РБ Лейпциг: «Решение уволить Тедеско было очень трудным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф прокомментировал увольнение главного тренера команды Доменико Тедеско:

«Решение уволить Доменико Тедеско было для нас очень тяжелым. В прошлом сезоне мы провели очень успешную вторую половину кампании с ним во главе клуба, получив путевку в Лигу чемпионов со средним показателем два. Кроме того, мы выиграли наш первый большой титул в истории, завоевав Кубок Германии и, таким образом, провели самый успешный сезон в истории нашего молодого клуба.

Мы выражаем огромную благодарность за это ему и его тренерской команде. Доменико — отличный тренер, который, безусловно, продолжит добиваться успехов. Однако после умеренного начала сезона Бундеслиги с пятью очками в пяти играх, особенно после последних игр с «Айнтрахтом» во Франкфурте и дома против донецкого «Шахтера», нам не хватало уверенности в том, что с командой могут произойти резкие изменения при текущем тренерском штабе

Мы несем коллективную ответственность за РБ Лейпциг и хотим достичь наших целей. Поэтому при общей оценке мы пришли к выводу, что нам нужен новый толчок. Мы сожалеем, что приходится сейчас расставаться, и хотим еще раз поблагодарить Доменико Тедеско и его команду за проделанную работу. Мы желаем Доменико всего наилучшего в его спортивном и личном будущем».

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Источник РБ Лейпциг
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