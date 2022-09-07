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  4. Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере я находился в подвешенном состоянии»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 14:59 |
242
0

Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере я находился в подвешенном состоянии»

Форвард «Металлиста 1925» - о своем переходе

07 сентября 2022, 14:59 |
242
0
Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере я находился в подвешенном состоянии»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Борячук

Форвард Андрей Борячук прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Металлист 1925»:

– В каком статусе вы входили в летнее межсезонье? Вы поехали на сборы с «Шахтером»?
– Нет, не с «Шахтером». Я сам не знаю, в каком статусе я находился. Мне не сказали ни «приходи», ни «уходи». Я не понимал, что делать, находился в подвешенном состоянии.

– А как появился вариант с «Металлистом 1925»?
– Я давно разговаривал об этом с Валерием Сергеевичем (Кривенцовым – прим.). Наверное, он еще тогда думал над тем, чтобы я был в его команде. Но так сложилось, что именно в этот период получилось попасть к нему. Игровая практика сейчас для меня очень важна.

– Юридически вы в «Металлисте 1925» на полноценном контракте или все же на правах аренды?
– На правах аренды на полгода.

– Получается, с Игором Йовичевичем у вас не было разговора насчет вашего будущего в «Шахтере»?
– Нет, никаких разговоров с ним не было.

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Андрей Борячук Металлист 1925 Шахтер Донецк
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Источник FanDay
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