Андрей БОРЯЧУК: «В Шахтере я находился в подвешенном состоянии»
Форвард «Металлиста 1925» - о своем переходе
Форвард Андрей Борячук прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Металлист 1925»:
– В каком статусе вы входили в летнее межсезонье? Вы поехали на сборы с «Шахтером»?
– Нет, не с «Шахтером». Я сам не знаю, в каком статусе я находился. Мне не сказали ни «приходи», ни «уходи». Я не понимал, что делать, находился в подвешенном состоянии.
– А как появился вариант с «Металлистом 1925»?
– Я давно разговаривал об этом с Валерием Сергеевичем (Кривенцовым – прим.). Наверное, он еще тогда думал над тем, чтобы я был в его команде. Но так сложилось, что именно в этот период получилось попасть к нему. Игровая практика сейчас для меня очень важна.
– Юридически вы в «Металлисте 1925» на полноценном контракте или все же на правах аренды?
– На правах аренды на полгода.
– Получается, с Игором Йовичевичем у вас не было разговора насчет вашего будущего в «Шахтере»?
– Нет, никаких разговоров с ним не было.
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