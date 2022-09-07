Украинцы нанесли первый с ноября 2020 года разгром соперникам в еврокубках
Наши команды одержали 10-ю крупную победу в гостях в Лиге чемпионов
Крупная победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала первой для украинских команд в еврокубках с 26 ноября 2020 года, когда «Заря» на выезде разгромила греческий АЕК в групповом раунде Лиги Европы - 3:0. А последнюю крупную викторию в Лиге чемпионов наши клубы праздновали 29 сентября 2020-го, когда «Динамо» дома обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0.
Между тем крупная победа горняков над «красными быками» стала десятой для наших клубов в гостях в Лиге чемпионов. 6 разгромов хозяевам нанес «Шахтер», 4 - «Динамо». 6 викторий украинцы отпраздновали в основном турнире ЛЧ и 4 - в квалификации.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 крупных гостевых побед украинских клубов в Лиге чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
30.07.1997
|
ПР
|
Динамо
|
Барри Таун
|
4:0
|
2.
|
05.11.1997
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона
|
4:0
|
3.
|
02.08.2000
|
КР2
|
Шахтер
|
Левадия
|
5:1
|
4.
|
26.07.2006
|
КР2
|
Динамо
|
Металургс
|
4:1
|
5.
|
13.08.2008
|
КР3
|
Динамо
|
Спартак М
|
4:1
|
6.
|
28.09.2010
|
ГТ
|
Шахтер
|
Брага
|
3:0
|
7.
|
23.11.2010
|
ГТ
|
Шахтер
|
Партизан
|
3:0
|
8.
|
20.11.2012
|
ГТ
|
Шахтер
|
Норшелланн
|
5:2
|
9.
|
21.10.2014
|
ГТ
|
Шахтер
|
БАТЭ
|
7:0
|
10.
|
06.09.2022
|
ГТ
|
Шахтер
|
Лейпциг
|
4:1
ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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