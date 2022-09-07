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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 14:15 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:20
311
0

Украинцы нанесли первый с ноября 2020 года разгром соперникам в еврокубках

Наши команды одержали 10-ю крупную победу в гостях в Лиге чемпионов

07 сентября 2022, 14:15 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:20
311
0
Украинцы нанесли первый с ноября 2020 года разгром соперникам в еврокубках
ФК Шахтер

Крупная победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала первой для украинских команд в еврокубках с 26 ноября 2020 года, когда «Заря» на выезде разгромила греческий АЕК в групповом раунде Лиги Европы - 3:0. А последнюю крупную викторию в Лиге чемпионов наши клубы праздновали 29 сентября 2020-го, когда «Динамо» дома обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0.

Между тем крупная победа горняков над «красными быками» стала десятой для наших клубов в гостях в Лиге чемпионов. 6 разгромов хозяевам нанес «Шахтер», 4 - «Динамо». 6 викторий украинцы отпраздновали в основном турнире ЛЧ и 4 - в квалификации.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных гостевых побед украинских клубов в Лиге чемпионов

 

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

30.07.1997

ПР

Динамо

Барри Таун

4:0

2.

05.11.1997

ГТ

Динамо

Барселона

4:0

3.

02.08.2000

КР2

Шахтер

Левадия

5:1

4.

26.07.2006

КР2

Динамо

Металургс

4:1

5.

13.08.2008

КР3

Динамо

Спартак М

4:1

6.

28.09.2010

ГТ

Шахтер

Брага

3:0

7.

23.11.2010

ГТ

Шахтер

Партизан

3:0

8.

20.11.2012

ГТ

Шахтер

Норшелланн

5:2

9.

21.10.2014

ГТ

Шахтер

БАТЭ

7:0

10.

06.09.2022

ГТ

Шахтер

Лейпциг

4:1

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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