Украинцы нанесли первый с ноября 2020 года разгром соперникам в еврокубках

Крупная победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала первой для украинских команд в еврокубках с 26 ноября 2020 года, когда «Заря» на выезде разгромила греческий АЕК в групповом раунде Лиги Европы - 3:0. А последнюю крупную викторию в Лиге чемпионов наши клубы праздновали 29 сентября 2020-го, когда «Динамо» дома обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0.

Между тем крупная победа горняков над «красными быками» стала десятой для наших клубов в гостях в Лиге чемпионов. 6 разгромов хозяевам нанес «Шахтер», 4 - «Динамо». 6 викторий украинцы отпраздновали в основном турнире ЛЧ и 4 - в квалификации.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных гостевых побед украинских клубов в Лиге чемпионов

Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1. 30.07.1997 ПР Динамо Барри Таун 4:0 2. 05.11.1997 ГТ Динамо Барселона 4:0 3. 02.08.2000 КР2 Шахтер Левадия 5:1 4. 26.07.2006 КР2 Динамо Металургс 4:1 5. 13.08.2008 КР3 Динамо Спартак М 4:1 6. 28.09.2010 ГТ Шахтер Брага 3:0 7. 23.11.2010 ГТ Шахтер Партизан 3:0 8. 20.11.2012 ГТ Шахтер Норшелланн 5:2 9. 21.10.2014 ГТ Шахтер БАТЭ 7:0 10. 06.09.2022 ГТ Шахтер Лейпциг 4:1

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.