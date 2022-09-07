Шахтер оформил победный юбилей

Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 70-й для украинских команд на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 43 виктории отпраздновало в гостях в главном клубном турнире Старого Света «Динамо», 24 - «Шахтер», по 1 - «Днепр», «Заря» и «Металлист».

Украинцы выигрывали на выезде у соперников из 35 стран. При этом чаще других брали верх над австрийцами, датчанами - по 5 раз, испанцами, немцами и португальцами - по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов