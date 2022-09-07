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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 14:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:14
267
1

Шахтер оформил победный юбилей

Украинские клубы отпраздновали 70-ю викторию в гостях в Лиге чемпионов

07 сентября 2022, 14:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:14
267
1
Шахтер оформил победный юбилей
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 70-й для украинских команд на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 43 виктории отпраздновало в гостях в главном клубном турнире Старого Света «Динамо», 24 - «Шахтер», по 1 - «Днепр», «Заря» и «Металлист».

Украинцы выигрывали на выезде у соперников из 35 стран. При этом чаще других брали верх над австрийцами, датчанами - по 5 раз, испанцами, немцами и португальцами - по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

Победа

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-я

20.09.1967

1/16

Динамо

Селтик

2:1

10-я

15.09.1982

1/16

Динамо

Грассхоппер

1:0

20-я

05.11.1997

ГТ

Динамо

Барселона

4:0

30-я

08.08.2001

КР3

Динамо

Стяуа

4:2

40-я

03.10.2007

ГТ

Шахтер

Бенфика

1:0

50-я

16.02.2011

1/8

Шахтер

Рома

3:2

60-я

24.11.2015

ГТ

Динамо

Порту

2:0

70-я

06.09.2022

ГТ

Шахтер

Лейпциг

4:1

 

 

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Источник Sport.ua
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