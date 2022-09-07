Шахтер оформил победный юбилей
Украинские клубы отпраздновали 70-ю викторию в гостях в Лиге чемпионов
Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 70-й для украинских команд на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 43 виктории отпраздновало в гостях в главном клубном турнире Старого Света «Динамо», 24 - «Шахтер», по 1 - «Днепр», «Заря» и «Металлист».
Украинцы выигрывали на выезде у соперников из 35 стран. При этом чаще других брали верх над австрийцами, датчанами - по 5 раз, испанцами, немцами и португальцами - по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Победа
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
20.09.1967
|
1/16
|
Динамо
|
Селтик
|
2:1
|
10-я
|
15.09.1982
|
1/16
|
Динамо
|
Грассхоппер
|
1:0
|
20-я
|
05.11.1997
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона
|
4:0
|
30-я
|
08.08.2001
|
КР3
|
Динамо
|
Стяуа
|
4:2
|
40-я
|
03.10.2007
|
ГТ
|
Шахтер
|
Бенфика
|
1:0
|
50-я
|
16.02.2011
|
1/8
|
Шахтер
|
Рома
|
3:2
|
60-я
|
24.11.2015
|
ГТ
|
Динамо
|
Порту
|
2:0
|
70-я
|
06.09.2022
|
ГТ
|
Шахтер
|
Лейпциг
|
4:1
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