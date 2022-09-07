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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:07
267
1

Украинцы отпраздновали десятую викторию в гостях у немцев

6 побед одержал «Шахтер», 4 - «Динамо»

07 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:07
267
1
Украинцы отпраздновали десятую викторию в гостях у немцев
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 10-й для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ). По 4 раза украинцы добивались успеха на выезде в Лиге (Кубке) чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. 6 викторий отпраздновал «Шахтер», причем дважды с крупным счетом, 4 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов над командами из Германии (ФРГ)

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

23.10.1974

КК

1/8

Динамо

Айнтрахт Фр

3:2

2.

09.09.1975

СК

 

Динамо

Бавария

1:0

3.

16.03.1983

КЧ

1/4

Динамо

Гамбург

2:1

4.

24.02.2005

КУ

1/16

Шахтер

Шальке

1:0

5.

03.11.2005

КУ

ГТ

Шахтер

Штутгарт

2:0

6.

21.08.2012

ЛЧ

КР4

Динамо

Боруссия М

3:1

7.

25.02.2016

ЛЕ

1/16

Шахтер

Шальке

3:0

8.

27.11.2018

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Хоффенхайм

3:2

9.

12.03.2020

ЛЕ

1/8

Шахтер

Вольфсбург

2:1

10.

06.09.2022

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Лейпциг

4:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Фанькин кот
Динамо побеждало ещё в совковые времена, а Шахтёр - за последние 17 лет. Традиция, однако.
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