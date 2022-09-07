Украинцы отпраздновали десятую викторию в гостях у немцев

Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 10-й для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ). По 4 раза украинцы добивались успеха на выезде в Лиге (Кубке) чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. 6 викторий отпраздновал «Шахтер», причем дважды с крупным счетом, 4 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов над командами из Германии (ФРГ)

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 23.10.1974 КК 1/8 Динамо Айнтрахт Фр 3:2 2. 09.09.1975 СК Динамо Бавария 1:0 3. 16.03.1983 КЧ 1/4 Динамо Гамбург 2:1 4. 24.02.2005 КУ 1/16 Шахтер Шальке 1:0 5. 03.11.2005 КУ ГТ Шахтер Штутгарт 2:0 6. 21.08.2012 ЛЧ КР4 Динамо Боруссия М 3:1 7. 25.02.2016 ЛЕ 1/16 Шахтер Шальке 3:0 8. 27.11.2018 ЛЧ ГТ Шахтер Хоффенхайм 3:2 9. 12.03.2020 ЛЕ 1/8 Шахтер Вольфсбург 2:1 10. 06.09.2022 ЛЧ ГТ Шахтер Лейпциг 4:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.