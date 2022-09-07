Украинцы отпраздновали десятую викторию в гостях у немцев
6 побед одержал «Шахтер», 4 - «Динамо»
Победа «Шахтера» над «Лейпцигом» (4:1) стала 10-й для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Германии (ФРГ). По 4 раза украинцы добивались успеха на выезде в Лиге (Кубке) чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. 6 викторий отпраздновал «Шахтер», причем дважды с крупным счетом, 4 - «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 гостевых побед украинских клубов над командами из Германии (ФРГ)
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
23.10.1974
|
КК
|
1/8
|
Динамо
|
Айнтрахт Фр
|
3:2
|
2.
|
09.09.1975
|
СК
|
|
Динамо
|
Бавария
|
1:0
|
3.
|
16.03.1983
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Гамбург
|
2:1
|
4.
|
24.02.2005
|
КУ
|
1/16
|
Шахтер
|
Шальке
|
1:0
|
5.
|
03.11.2005
|
КУ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Штутгарт
|
2:0
|
6.
|
21.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Динамо
|
Боруссия М
|
3:1
|
7.
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Шальке
|
3:0
|
8.
|
27.11.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Хоффенхайм
|
3:2
|
9.
|
12.03.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
Шахтер
|
Вольфсбург
|
2:1
|
10.
|
06.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Лейпциг
|
4:1
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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