Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы должны считать это упущенной возможностью»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от ПСЖ (1:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны считать это упущенной возможностью, даже если в целом мы провели хорошую игру. Мы должны были создать больше возможностей слева, потому что ПСЖ позволял это делать, когда мы там атаковали. Мы знаем, что должны стать лучше, и работаем над этим. Восстановление некоторых игроков после травм, безусловно, поможет нам.

Сегодня у ребят было отличное настроение. Они немного рисковали, но это нормально, потому что парижане обладают сумасшедшей скоростью и техникой. Когда вы играете против таких команд, самая большая трудность – это когда у вас нет мяча», - сказал Аллегри.