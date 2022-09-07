Наставник ПСЖ: «Когда ведешь 2:0, важен третий гол»
Кристоф Галтье – о победе над «Ювентусом»
Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал победу над итальянским «Ювентусом» (2:1) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«У нас было несколько очень хороших моментов в первом тайме, и мы заслуженно лидировали, забив два великолепных гола.
Конечно, когда ведешь 2:0, важен третий гол. Но для нас что-то пошло не так, и это дало нашим соперникам надежду. Игра стала очень открытой, с шансами на голы с обеих сторон, но, это Лига чемпионов. Победа в трудной ситуации помогает команде расти», - сказал Галтье.
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