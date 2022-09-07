Молодежные турниры07 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:43
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РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча
Молодежка «Шахтера» победила в Юношеской лиге УЕФА
07 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:43
417
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Вчера, 6 сентября «Шахтер» Донецк U-19 в первом туре Юношеской лиги УЕФА на выезде обыграл сверстников из «РБ Лейпциг» - 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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