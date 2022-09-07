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Молодежные турниры
07 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:43
417
1

РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча

Молодежка «Шахтера» победила в Юношеской лиге УЕФА

07 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:43
417
1
РБ Лейпциг U-19 – Шахтер U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Вчера, 6 сентября «Шахтер» Донецк U-19 в первом туре Юношеской лиги УЕФА на выезде обыграл сверстников из «РБ Лейпциг» - 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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РБ Лейпциг U-19 Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА РБ Лейпциг - Шахтер видео голов и обзор Шахтер Донецк РБ Лейпциг
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
І тут несподівано, але так тримати
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