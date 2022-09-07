Шахтер одержал первую с 17 августа 2021 года победу в еврокубках

«Шахтер», разгромив «Лейпциг» (4:1), прервал две свои «рекордные» безвыигрышные серии: в еврокубках и Лиге чемпионов, которые составили 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений). Последний раз горняки праздновали викторию на международной арене 17 августа 2021 года, обыграв в гостях «Монако» со счетом 1:0.

К слову, дончане прервали и 5-матчевую проигрышную серию украинцев немецким командам. Последний раз наши клубы побеждали грозных оппонентов из Германии 5 августа 2020 года, когда в 1/8-й финала Лиги Европы «Шахтер» дома нанес разгром «Вольфсбургу» - 3:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов