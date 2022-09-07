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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 12:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:50
361
0

Шахтер одержал первую с 17 августа 2021 года победу в еврокубках

Безвыигрышная серия горняков составила 7 матчей

07 сентября 2022, 12:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:50
361
0
Шахтер одержал первую с 17 августа 2021 года победу в еврокубках
ФК Шахтер

«Шахтер», разгромив «Лейпциг» (4:1), прервал две свои «рекордные» безвыигрышные серии: в еврокубках и Лиге чемпионов, которые составили 7 матчей (2 ничьи и 5 поражений). Последний раз горняки праздновали викторию на международной арене 17 августа 2021 года, обыграв в гостях «Монако» со счетом 1:0.

К слову, дончане прервали и 5-матчевую проигрышную серию украинцев немецким командам. Последний раз наши клубы побеждали грозных оппонентов из Германии 5 августа 2020 года, когда в 1/8-й финала Лиги Европы «Шахтер» дома нанес разгром «Вольфсбургу» - 3:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=2-5)

Шахтер

06.04.2011

Барселона

1:5 (г)

06.12.2011

АПОЭЛ

2:0 (г)

7 (=2-5)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2 (д)

06.09.2022

Лейпциг

4:1 (г)

7 (=3-4)

Динамо

23.08.2006

Фенербахче

2:2 (г)

15.08.2007

Сараево

1:0 (г)

7 (=3-4)

Динамо

24.02.2016

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2016

Бешикташ

6:0 (д)

6 (=0-6)

Динамо

19.09.2007

Рома

0:2 (г)

29.07.2018

Дроэда

2:1 (г)

6 (=2-4)

Динамо

21.08.2001

Стяуа

1:1 (д)

30.10.2001

Боавишта

1:0 (д)

6 (=3-3)

Шахтер

31.07.2001

Лугано

1:2 (г)

06.08.2003

Шериф

2:0 (д)
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Источник Sport.ua
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