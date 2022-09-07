Андрей ФИРМАН: «Мной интересовались пять клубов Серии А»
17-летний украинец сменил «Ювентус» на СПАЛ
Уроженец Львова Андрей Фирман провел три года в Академии «Ювентуса», а летом перешел в СПАЛ.
– Вы сменили «Ювентус» на СПАЛ. В чем причина такого решения?
– Я начал предсезонную подготовку в составе примаверы «Ювентуса». В молодежной команде «Старой синьоры» высокий уровень. В заявке команды более 30 игроков. Мне в 17 лет было бы тяжело претендовать на постоянную игровую практику. После сборов в Швейцарии я сразу подошел к директору молодежной команды. Мы с ним решили, как лучше развивать мою карьеру. В моем возрасте нужно постоянно играть.
Поэтому для лучшего прогресса приняли решение провести следующий сезон в аренде. В моих услугах были заинтересованы пять клубов – «Рома», «Сассуоло», «Парма», «Дженоа» и СПАЛ. Я выбрал команду из Феррары, которая гарантировала мне постоянную игровую практику в чемпионате среди 19-летних.
– Как для вас прошел прошлый сезон в «Ювентусе» U-19?
– У нас была хорошая команда. К сожалению, в чемпионате мы уступили в четвертьфинале «Болонье». В регулярном розыгрыше заняли второе место. На два очка отстали от той же «Болоньи».
За прошлый сезон я пропустил две игры из-за травмы. Забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Наставник команды иногда играл со схемой без фланговых нападающих с двумя форвардами. В таком случае, я выходил на позицию второго форварда или усиливал игру по ходу матча.
– Вы связываете будущее с «Ювентусом»?
– Директор клуба сказал, что имеет большое желание, чтобы я вернулся в Турин в следующем году. У меня аренда только на сезон. Но СПАЛ имеет право на выкуп. «Ювентус» имеет право перевыкупа. За фиксированную сумму может выкупить мой контракт в течение определенного времени.
Если моя карьера будет хорошо развиваться в Ферраре, то я не прочь остаться. Чувствую силы попробовать себя на взрослом уровне. Дальше уже «Ювентус» пусть решает. Если в следующем сезоне будут интересы от других клубов, то можно рассматривать. Это касается не только Италии.
– Верите, что сможете пробиться в первую команду «Ювентуса»?
– Это мечта для многих. Это очень тяжело. По статистике, очень мало молодежи дошли до первой команды. Но есть другие клубы, если не получится найти себя в Турине.
Полностью интервью Андрея Фирмана здесь.
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