Швед – автор одного из самых быстрых первых голов Шахтера в группе ЛЧ
25-летний форвард горняков забил 25-й мяч в украинской карьере
В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде только в четвертом матче на «рекордной» 309-й минуте. В нынешнем же турнире первого забитого мяча болельщикам горняков пришлось ждать всего ничего - Марьян Швед поразил ворота «Лейпцига» уже на 16-й минуте матча. Быстрее оранжево-черные взламывали оборону соперников лишь в трех сезонах.
К слову, Швед стал лишь четвертым игроком «Шахтера» с украинским паспортом после Алексея Бахарева (2000/01), Александра Гладкого (2015/16) и Жуниора Мораеса (2019/20), забившим первый мяч горняков на групповой стадии. Между тем второй гол Марьяна «красным быкам» оказался для него самого 25-м в украинской карьере. 22 раза 25-летний бомбардир отличился в УПЛ, 2 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ
|
Сезон
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
2007/08
|
БРАНДАУ
|
Селтик (д)
|
6'
|
2:0
|
2011/12
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Порту (г)
|
12'
|
1:2
|
2017/18
|
ТАЙСОН
|
Наполи (д)
|
15'
|
2:1
|
2022/23
|
Марьян ШВЕД
|
Лейпциг (г)
|
16'
|
4:1
|
2008/09
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Базель (г)
|
25'
|
2:1
|
2018/19
|
ИСМАИЛИ
|
Хоффенхайм (д)
|
27'
|
2:2
|
2020/21
|
ТЕТЕ
|
Реал (г)
|
29'
|
3:2
|
2012/13
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Норшеланн (д)
|
44'
|
2:0
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