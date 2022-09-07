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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 12:02 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:25
507
0

Швед – автор одного из самых быстрых первых голов Шахтера в группе ЛЧ

25-летний форвард горняков забил 25-й мяч в украинской карьере

07 сентября 2022, 12:02 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:25
507
0
Швед – автор одного из самых быстрых первых голов Шахтера в группе ЛЧ
ФК Шахтер. Марьян Швед

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде только в четвертом матче на «рекордной» 309-й минуте. В нынешнем же турнире первого забитого мяча болельщикам горняков пришлось ждать всего ничего - Марьян Швед поразил ворота «Лейпцига» уже на 16-й минуте матча. Быстрее оранжево-черные взламывали оборону соперников лишь в трех сезонах.

К слову, Швед стал лишь четвертым игроком «Шахтера» с украинским паспортом после Алексея Бахарева (2000/01), Александра Гладкого (2015/16) и Жуниора Мораеса (2019/20), забившим первый мяч горняков на групповой стадии. Между тем второй гол Марьяна «красным быкам» оказался для него самого 25-м в украинской карьере. 22 раза 25-летний бомбардир отличился в УПЛ, 2 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ

Сезон

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

2007/08

БРАНДАУ

Селтик (д)

6'

2:0

2011/12

ЛУИС АДРИАНУ

Порту (г)

12'

1:2

2017/18

ТАЙСОН

Наполи (д)

15'

2:1

2022/23

Марьян ШВЕД

Лейпциг (г)

16'

4:1

2008/09

ФЕРНАНДИНЬЮ

Базель (г)

25'

2:1

2018/19

ИСМАИЛИ

Хоффенхайм (д)

27'

2:2

2020/21

ТЕТЕ

Реал (г)

29'

3:2

2012/13

Генрих МХИТАРЯН

Норшеланн (д)

44'

2:0

 

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Источник Sport.ua
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