Швед – автор одного из самых быстрых первых голов Шахтера в группе ЛЧ

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» открыл голевой счет в групповом раунде только в четвертом матче на «рекордной» 309-й минуте. В нынешнем же турнире первого забитого мяча болельщикам горняков пришлось ждать всего ничего - Марьян Швед поразил ворота «Лейпцига» уже на 16-й минуте матча. Быстрее оранжево-черные взламывали оборону соперников лишь в трех сезонах.

К слову, Швед стал лишь четвертым игроком «Шахтера» с украинским паспортом после Алексея Бахарева (2000/01), Александра Гладкого (2015/16) и Жуниора Мораеса (2019/20), забившим первый мяч горняков на групповой стадии. Между тем второй гол Марьяна «красным быкам» оказался для него самого 25-м в украинской карьере. 22 раза 25-летний бомбардир отличился в УПЛ, 2 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ