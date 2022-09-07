Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЗ Алкмаар
Встреча состоится в четверг, 8 сентября
В четверг, 8 сентября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.
Матч пройдет в польском Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Днепр-1» – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок «Днепр-1» – АЗ Алкмаар в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – АЗ Алкмаар.
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