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Лига конференций
07 сентября 2022, 10:49 | Обновлено 07 сентября 2022, 11:04
576
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЗ Алкмаар

Встреча состоится в четверг, 8 сентября

07 сентября 2022, 10:49 | Обновлено 07 сентября 2022, 11:04
576
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЗ Алкмаар
СК Днепр-1

В четверг, 8 сентября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.

Матч пройдет в польском Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Днепр-1» – АЗ Алкмаар в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – АЗ Алкмаар.

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Источник Sport.ua
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