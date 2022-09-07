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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 10:33 |
1785
1

Globoesporte: Шахтер разгромил Лейпциг и без бразильского легиона

Оказывается, для побед в Лиге чемпионов можно обойтись и без множества легионеров

07 сентября 2022, 10:33 |
1785
1
Globoesporte: Шахтер разгромил Лейпциг и без бразильского легиона
shakhtar.com

Авторитетное бразильское издание Globoesporte осветило на своих страницах вчерашнюю неожиданную разгромную гостевую победу «Шахтера» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов над «Лейпцигом» (4:1).

«Донецкий «Шахтер» стартовал победой со счетом 4:1 над «РБ Лейпциг» в Германии в матче группы F Лиги чемпионов. Голы в составе украинцев забили Марьян Швед, Михаил Мудрик и Лассина Траоре. Симакан стал автором единственного гола в составе хозяев поля».

«В украинской команде на поле был только один бразилец: правый защитник Лукас Тейлор. Это привлекает внимание, так как за последние десятилетия команда привыкла к «бразильскому легиону». Война россии с Украиной привела к оттоку бразильцев, которые раньше играли в «Шахтере» и начали искать новые клубы. Исключение составил Тейлор, который пошел обратным путем именно ради игры в Лиге чемпионов».

«Победа выводит донецкий «Шахтер» на первое место в группе F. Донецкая команда опережает «Реал», который также обыграл «Селтик» в первом туре. На третьем месте в группе шотландская команда, а четвертую позицию занимает «РБ Лейпциг», - констатирует бразильское издание.

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Источник Globoesporte
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Злий Глобинець
Хай читають і лікті кусають. Прос*али такий шанс зіграти у Лізі Чемпіонів!
Хоча, чесно кажучи, Додо, Тете, Педріньо, Давід Нерес та Вінісіус Тобіас Шахтарю б дуже пригодилися. Саме  ця п'ятірка. Усіх інших не шкода - як кажуть, скатертю дорога. Або "Нехай щастить"
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