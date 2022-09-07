Globoesporte: Шахтер разгромил Лейпциг и без бразильского легиона

Авторитетное бразильское издание Globoesporte осветило на своих страницах вчерашнюю неожиданную разгромную гостевую победу «Шахтера» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов над «Лейпцигом» (4:1).

«Донецкий «Шахтер» стартовал победой со счетом 4:1 над «РБ Лейпциг» в Германии в матче группы F Лиги чемпионов. Голы в составе украинцев забили Марьян Швед, Михаил Мудрик и Лассина Траоре. Симакан стал автором единственного гола в составе хозяев поля».

«В украинской команде на поле был только один бразилец: правый защитник Лукас Тейлор. Это привлекает внимание, так как за последние десятилетия команда привыкла к «бразильскому легиону». Война россии с Украиной привела к оттоку бразильцев, которые раньше играли в «Шахтере» и начали искать новые клубы. Исключение составил Тейлор, который пошел обратным путем именно ради игры в Лиге чемпионов».

«Победа выводит донецкий «Шахтер» на первое место в группе F. Донецкая команда опережает «Реал», который также обыграл «Селтик» в первом туре. На третьем месте в группе шотландская команда, а четвертую позицию занимает «РБ Лейпциг», - констатирует бразильское издание.