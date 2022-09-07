Globoesporte: Шахтер разгромил Лейпциг и без бразильского легиона
Оказывается, для побед в Лиге чемпионов можно обойтись и без множества легионеров
Авторитетное бразильское издание Globoesporte осветило на своих страницах вчерашнюю неожиданную разгромную гостевую победу «Шахтера» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов над «Лейпцигом» (4:1).
«Донецкий «Шахтер» стартовал победой со счетом 4:1 над «РБ Лейпциг» в Германии в матче группы F Лиги чемпионов. Голы в составе украинцев забили Марьян Швед, Михаил Мудрик и Лассина Траоре. Симакан стал автором единственного гола в составе хозяев поля».
«В украинской команде на поле был только один бразилец: правый защитник Лукас Тейлор. Это привлекает внимание, так как за последние десятилетия команда привыкла к «бразильскому легиону». Война россии с Украиной привела к оттоку бразильцев, которые раньше играли в «Шахтере» и начали искать новые клубы. Исключение составил Тейлор, который пошел обратным путем именно ради игры в Лиге чемпионов».
«Победа выводит донецкий «Шахтер» на первое место в группе F. Донецкая команда опережает «Реал», который также обыграл «Селтик» в первом туре. На третьем месте в группе шотландская команда, а четвертую позицию занимает «РБ Лейпциг», - констатирует бразильское издание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
В матчах Лиги чемпионов донецкий клуб будет выступать с титульным спонсором СКМ
Хоча, чесно кажучи, Додо, Тете, Педріньо, Давід Нерес та Вінісіус Тобіас Шахтарю б дуже пригодилися. Саме ця п'ятірка. Усіх інших не шкода - як кажуть, скатертю дорога. Або "Нехай щастить"