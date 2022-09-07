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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:01
762
0

Йовичевич повторил достижение Салькова и Прокопенко

Хорват стал третьим тренером горняков, отпраздновавшим еврокубковый дебют крупной победой

07 сентября 2022, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:01
762
0
Йовичевич повторил достижение Салькова и Прокопенко
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Крупной гостевой победой над «Лейпцигом» завершилась еврокубковая премьера «Шахтера» под руководством Игора Йовичевича, который стал 13-м тренером оранжево-черных на международной арене. Викторию в дебютном матче праздновали семь предыдущих наставников горняков, причем на выезде только Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби. А вот с разгрома соперников ранее начинали лишь Владимир Сальков и Виктор Прокоренко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Соперник

Счет

15.09.1976

КУ

1/32

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Брл (д)

3:0

19.09.1979

КУ

1/32

Виктор НОСОВ

Монако (д)

2:1

09.08.1994

КУ

КР

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Лиллестрем (г)

1:4

14.09.1995

КК

1/16

Валерий РУДАКОВ

Брюгге (г)

0:1

10.08.1999

КУ

КР

Анатолий БЫШОВЕЦ

Силекс (д)

3:1

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Виктор ПРОКОПЕНКО

Левадия (д)

4:1

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Невио СКАЛА

Брюгге (д)

1:1

30.07.2003

ЛЧ

КР2

Бернд ШУСТЕР

Шериф (г)

0:0

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Мирча ЛУЧЕСКУ

Пюник (г)

3:1

26.07.2016

ЛЧ

КР3

Паулу ФОНСЕКА

Янг Бойз (д)

2:0

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити (д)

0:3

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Генк (г)

2:1

06.09.2022

ЛЧ

ГТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Лейпциг (г)

4:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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