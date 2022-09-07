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07 сентября 2022, 09:35 |
1548
3

Абрамович до сих пор не передал Украине ни одной обещанной копейки

Один из депутатов от лейбористской партии в Великобритании поднял вопрос по этой ситуации

07 сентября 2022, 09:35 |
1548
3
Абрамович до сих пор не передал Украине ни одной обещанной копейки
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Средства, вырученные Романом Абрамовичем от продажи «Челси» Тодду Боэли, еще не переданы украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Олигарх из рф уверял, что обязательно передаст большую сумму от продажи лондонского клуба на гуманитарную помощь Украине. Однако, ни одной копейки от приспешника путина украинцы не получили. Депутат от лейбористской партии Крис Брайант поднял вопрос по этой ситуации:

«Роман Абрамович – тот, кто попал под санкции в Великобритании. Его «Челси» был продан 30 мая, но миллиарды фунтов еще лежат на его банковском счете, потому что министерство иностранных дел до сих пор не создало фонд, чтобы деньги можно было передать жителям Украины. Почему министерство иностранных дел работает так долго? Когда этот вопрос будет решен?»

Напомним, что в конце мая российский олигарх продал лондонский клуб американскому бизнесмену Тодду Болли.

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Роман Абрамович Челси российско-украинская война Тодд Боэли
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Источник Goal.com
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dassin
Ждать денег от расейского жида!? 
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виталий жалыбин
думают какбы распилить
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0
AndiM
А що , агрохімія діджей браун вже не українець? Йому він 50 лямів передав особисто.
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0
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