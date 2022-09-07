Абрамович до сих пор не передал Украине ни одной обещанной копейки

Средства, вырученные Романом Абрамовичем от продажи «Челси» Тодду Боэли, еще не переданы украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Олигарх из рф уверял, что обязательно передаст большую сумму от продажи лондонского клуба на гуманитарную помощь Украине. Однако, ни одной копейки от приспешника путина украинцы не получили. Депутат от лейбористской партии Крис Брайант поднял вопрос по этой ситуации:

«Роман Абрамович – тот, кто попал под санкции в Великобритании. Его «Челси» был продан 30 мая, но миллиарды фунтов еще лежат на его банковском счете, потому что министерство иностранных дел до сих пор не создало фонд, чтобы деньги можно было передать жителям Украины. Почему министерство иностранных дел работает так долго? Когда этот вопрос будет решен?»

Напомним, что в конце мая российский олигарх продал лондонский клуб американскому бизнесмену Тодду Болли.