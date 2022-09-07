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  4. Динамовец принес победу юношеской команде Сенегала в чемпионате Африки
Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 08:10 |
763
0

Динамовец принес победу юношеской команде Сенегала в чемпионате Африки

Диалло забил единственный мяч

07 сентября 2022, 08:10 |
763
0
Динамовец принес победу юношеской команде Сенегала в чемпионате Африки
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Игрок киевского «Динамо» Самба Диалло принял участие в матче чемпионата Западной Африки за команду Сенегала U-20 проти Гамбии.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сенегальцев, а единственный гол в матче забил Диалло на 7 минуте встречи.

Чемпионат Западной Африки среди команд U-20

Гамбия – Сенегал – 0:1

Гол: Самба Диалло, 7

Отметим, что ранее киевский клуб заявил сенегальца на сезон УПЛ 2022/23.

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Самба Диалло Динамо Киев чемпионат африканских наций сборная Сенегала по футболу U-20
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Источник Динамомания
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