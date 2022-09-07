Динамовец принес победу юношеской команде Сенегала в чемпионате Африки

Игрок киевского «Динамо» Самба Диалло принял участие в матче чемпионата Западной Африки за команду Сенегала U-20 проти Гамбии.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сенегальцев, а единственный гол в матче забил Диалло на 7 минуте встречи.

Чемпионат Западной Африки среди команд U-20

Гамбия – Сенегал – 0:1

Гол: Самба Диалло, 7

Отметим, что ранее киевский клуб заявил сенегальца на сезон УПЛ 2022/23.