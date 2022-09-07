Украина. Премьер лига07 сентября 2022, 08:10 |
763
0
Динамовец принес победу юношеской команде Сенегала в чемпионате Африки
Диалло забил единственный мяч
07 сентября 2022, 08:10 |
763
0
Игрок киевского «Динамо» Самба Диалло принял участие в матче чемпионата Западной Африки за команду Сенегала U-20 проти Гамбии.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сенегальцев, а единственный гол в матче забил Диалло на 7 минуте встречи.
Чемпионат Западной Африки среди команд U-20
Гамбия – Сенегал – 0:1
Гол: Самба Диалло, 7
Отметим, что ранее киевский клуб заявил сенегальца на сезон УПЛ 2022/23.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 сентября 2022, 05:11 0
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
Теннис | 07 сентября 2022, 07:23 2
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Баскетбол | 06.09.2022, 19:51
Футбол | 07.09.2022, 00:03
Бокс | 06.09.2022, 18:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.09.2022, 10:58 5
06.09.2022, 03:05 4
05.09.2022, 20:30 19
05.09.2022, 22:30 2
05.09.2022, 08:45 1
05.09.2022, 12:24 51
05.09.2022, 12:00 2
06.09.2022, 09:40 13