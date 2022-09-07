ВИДЕО. Жабер и Гарсия вышли в полуфинал US Open 2022
Онм и Каролин обыграли своих соперниц в двух сетах
Сегодня ночью, 7 сентября, завершились первые четвертьфинальные матчи женского US Open 2022. Онс Жабер (Тунис, WTA 5) и Каролин Гарсия (Франция, WTA 17) обыграли своих соперниц в двух сетах.
US Open 2022. 1/4 финала
Каролин Гарсия (Франция) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:4
Для француженки эта победа стала 13-й подряд. В конце августа Каролин выиграла турнир в Цинциннати.
US Open 2022. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 7:6 (7:4)
Онс стала первой теннисисткой из Африки в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Также она впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала US Open.
Далее Гарсия и Жабер сыграют между собой в полуфинале. Отметим, что девушки дважды играли между собой и дважды победу одержала Онс.
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