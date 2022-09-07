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WTA
07 сентября 2022, 07:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 07:14
101
0

ВИДЕО. Жабер и Гарсия вышли в полуфинал US Open 2022

Онм и Каролин обыграли своих соперниц в двух сетах

07 сентября 2022, 07:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 07:14
101
0
ВИДЕО. Жабер и Гарсия вышли в полуфинал US Open 2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью, 7 сентября, завершились первые четвертьфинальные матчи женского US Open 2022. Онс Жабер (Тунис, WTA 5) и Каролин Гарсия (Франция, WTA 17) обыграли своих соперниц в двух сетах.

US Open 2022. 1/4 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:4

Для француженки эта победа стала 13-й подряд. В конце августа Каролин выиграла турнир в Цинциннати.

US Open 2022. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 7:6 (7:4)

Онс стала первой теннисисткой из Африки в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Также она впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала US Open.

Далее Гарсия и Жабер сыграют между собой в полуфинале. Отметим, что девушки дважды играли между собой и дважды победу одержала Онс.

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Источник Sport.ua
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