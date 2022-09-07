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07 сентября 2022, 04:51 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:09
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0

Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии

За матч «Осиека» украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.5

07 сентября 2022, 04:51 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:09
45
0
Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии
ФК Осиек. Евгений Чеберко

Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 3 сентября против «Шибеника» (1:1), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.5.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 34 проведенных матча, без забитых голов.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» заинтересован в возвращении из «Осиека» Евгения Чеберко.

Символическая сборная 8-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)

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Осиек чемпионат Хорватии по футболу SofaScore символическая сборная Евгений Чеберко Шибеник
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Источник Sport.ua
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