Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 3 сентября против «Шибеника» (1:1), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.5.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 34 проведенных матча, без забитых голов.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» заинтересован в возвращении из «Осиека» Евгения Чеберко.

Символическая сборная 8-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)