Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии
За матч «Осиека» украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.5
Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии.
За матч «Осиека», сыгранный 3 сентября против «Шибеника» (1:1), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.5.
Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 34 проведенных матча, без забитых голов.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» заинтересован в возвращении из «Осиека» Евгения Чеберко.
Символическая сборная 8-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)
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